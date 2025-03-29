Британський промоутер Едді Хірн дав пораду Олександру Усику. На думку фахівця, українцю потрібно повісити рукавички на цвях, пише 24 Канал з посиланням на Sportskeeda.

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Хірн порадив Усику йти на пенсію

Промоутер Ентоні Джошуа відзначив, що Усик не зазнав жодної поразки у професійній кар'єрі. Український чемпіон переміг найсильніших боксерів хевівейту. Тож тепер настав час 38-річному боксеру поставити крапку в блискучій кар'єрі.

Я вважаю, що Усику треба йти на пенсію. Чесно кажучи, уявіть, якщо Усик зараз піде з боксу. Він назавжди одним з найкращих в історії. Але уявіть, він ніколи не зазнавав поразки, був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, абсолютним у надважкій,

– зауважив Хірн.

Крім того, британець застеріг Усика від поєдинку за абсолют з Даніелем Дюбуа.

"Що Усик отримає від бою з Джозефом Паркером? Яка мотивація битися з Дюбуа? Він його вже побив.

Припустимо, що він почне здавати через свій вік, і ці бої з Ф'юрі забрали у нього багато сили. І ти програєш Дюбуа – це ж буде справжній провал", – вважає промоутер.

Нагадаємо, що Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном хевівейту в епоху чотирьох поясів. Українець двічі побив Тайсона Ф'юрі – досі непереможеного велетня надважкого дивізіону.

Наразі команди Усика та Дюбуа ведуть перемовини про організацію нового бою за абсолют. Проте цей мегафайт перебуває на межі зриву через перепону від Міжнародної боксерської федерації (IBF).