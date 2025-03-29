24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Олександр Усик поділився своїми думками щодо війни, пише 24 канал з посиланням на Yahoo Sports.

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Що сказав Усик про війну

Боксер зазначив, що в Україні, напевно, немає нікого, хто не втратив би когось через війну, а також, що українці своєю боротьбою за свободу і незалежність демонструють небажання бути частиною Росії.

Як батько, я всім серцем розумію біль матерів, які втрачають своїх дітей. Такого не повинно відбуватися в сучасному світі. Ось чому ми повинні зробити все можливе не тільки для того, щоб покласти край війні, але й для того, щоб вона ніколи не повторилася. Вкрай важливо показати, що Україна – це не Росія,

– сказав Олександр Усик.

Він також додав, що Україна – це країна з 300-річною історією опору Російської імперії, незалежно від того, яку назву вона мала у різні історичні періоди.

Нагадаємо, що в останніх двох боях Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів.