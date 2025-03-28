В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець програв українцю одноголосним рішенням суддів.

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Що сказав Ітаума про Усика

Британець вважає, що незабаром чемпіонами стануть боксери з нової хвилі супертяжів. Їм потрібен один пояс, щоб відокремитися від нинішніх чемпіонів і піти своєю дорогою, пише 24 канал з посиланням The Ring.

Оптимальний варіант – дочекатися виходу на пенсію Олександра Усика. У такому разі в інших з'явиться можливість забрати всі три титули, якими він володіє на даний момент. Я не збираюся називати імен своїх потенційних суперників,

– сказав Ітаума.

Він розповів, що його головним завданням є або завоювати пояс чемпіона, або максимально наблизиться до цього шансу у 2025 році.

"Не має значення, з ким я перетинатимуся на рингу. Потрібно просто виходити і робити свою роботу", – додав Мозес Ітаума.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.

Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером, однак він хоче бою саме з "Динамітом".