В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

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Что сказал Итаума об Усике

Британец считает, что вскоре чемпионами станут боксеры из новой волны супертяжей. Им нужен один пояс, чтобы отделиться от нынешних чемпионов и пойти своей дорогой, пишет 24 канал со ссылкой The Ring.

Оптимальный вариант – дождаться выхода на пенсию Александра Усика. В таком случае у других появится возможность забрать все три титула, которыми он владеет на данный момент. Я не собираюсь называть имен своих потенциальных соперников,

– сказал Итаума.

Он рассказал, что его главной задачей является или завоевать пояс чемпиона, или максимально приблизится к этому шансу в 2025 году.

"Не имеет значения, с кем я буду пересекаться на ринге. Нужно просто выходить и делать свою работу", – добавил Мозес Итаума.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.

Недавно WBO обязала украинца провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером, однако он хочет боя именно с "Динамитом".