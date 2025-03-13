Почти год лежал в тубдиспансере: Усик откровенно рассказал о серьезной болезни в детстве

Александр Усик прошел тернистый путь от бедного детства до статуса одного из самых титулованных боксеров в истории. Однако в детстве будущий чемпион мира столкнулся с большими проблемами со здоровьем.

Александр Усик вместе с женой Екатериной дали откровенное интервью Славе Демину. Украинский боксер вспомнил, как почти год провел в больнице, сообщает 24 Канал.

Вот так От Усика требуют проведения боя с бывшим чемпионом мира, который должен был драться с Дюбуа

Усик вел борьбу за жизнь

Будущий чемпион мира столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, когда учился во втором классе. Тогда Усика скосила двусторонняя пневмония.

Практически пробыл в больнице 320 дней из 365-ти в году. Это был второй класс, 8-9 лет. Лежал в Черниговском тубдиспансере, где научился плести из капельниц всякие штуки. Именно там я начал общение с Богом. Хотя до этого несколько раз ходил в церковь с бабушкой. Мне нравился запах ладана и свечей,

– рассказал Усик.

С того момента Александр перерос в одного из самых титулованных боксеров планеты. В мае 2024-го года получил звание "абсолюта" хевивейта после первой победы за год над Тайсоном Фьюри.

Теперь украинский боксер ждет своего следующего боя, для которого есть два варианта: реванш с Даниэлем Дюбуа или поединок против Джозефа Паркера. WBO обязала Усика провести обязательную защиту титула против временного чемпиона мира по линии из Новой Зеландии.