Мне не разрешали этого делать, – Усик признался, чей стиль бокса копировал в начале карьеры
- Александр Усик признался, что в начале карьеры копировал стиль легендарного британского боксера Насима Хамеда, что не нравилось его тренерам.
- Насим Хамед провел 37 боев на профессиональном уровне, одержав 36 побед, из которых 31 нокаутом.
Александр Усик накануне переписал историю бокса. Он стал первым трехкратным абсолютным чемпионом мира после победы над Даниэлем Дюбуа.
Сейчас он является примером и ориентиром для большого количества юных спортсменов. Украинский боец рассказал, на кого сам равнялся, когда делал первые шаги в боксе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Читайте также Олимпийский призер назвал "настоящую трагедию" в карьере Усика
На кого равнялся Усик?
Александр Усик рассказал, что был боксер, чей стиль ведения боя ему очень нравился. Он пытался копировать движения легендарного британца, но тренеры были не в восторге от этого.
"Когда я был любителем, то копировал движения Насима Хамеда. Но из-за этого в зале было постоянное давление, потому что мне не разрешали этого делать.
Тренеры говорили, что это выглядит так, будто я теряю концентрацию и сосредоточенность, будто я теряю контроль. Но я продолжал это делать", – рассказал Усик.
Справка. Насим Хамед завершил карьеру в 2002 году. На профессиональном уровне он провел 37 боев, в которых одержал 36 побед (31 нокаутом).
Напомним, что ранее тренер Тайсона Фьюри назвал главную особенность Александра Усика, благодаря которой украинец достиг невероятного успеха в боксе.