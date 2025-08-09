Александр Усик накануне переписал историю бокса. Он стал первым трехкратным абсолютным чемпионом мира после победы над Даниэлем Дюбуа.

Сейчас он является примером и ориентиром для большого количества юных спортсменов. Украинский боец рассказал, на кого сам равнялся, когда делал первые шаги в боксе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Олимпийский призер назвал "настоящую трагедию" в карьере Усика

На кого равнялся Усик?

Александр Усик рассказал, что был боксер, чей стиль ведения боя ему очень нравился. Он пытался копировать движения легендарного британца, но тренеры были не в восторге от этого.

"Когда я был любителем, то копировал движения Насима Хамеда. Но из-за этого в зале было постоянное давление, потому что мне не разрешали этого делать.

Тренеры говорили, что это выглядит так, будто я теряю концентрацию и сосредоточенность, будто я теряю контроль. Но я продолжал это делать", – рассказал Усик.

Справка. Насим Хамед завершил карьеру в 2002 году. На профессиональном уровне он провел 37 боев, в которых одержал 36 побед (31 нокаутом).

Напомним, что ранее тренер Тайсона Фьюри назвал главную особенность Александра Усика, благодаря которой украинец достиг невероятного успеха в боксе.