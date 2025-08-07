Сейчас немало экспертов и фанатов обсуждают боксерское наследие украинца. Своим мнением относительно карьеры Александра Усика поделился и бронзовый призер Олимпиады-1988 Ричи Вудхолл, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Что является главной трагедией для Усика в боксе?

Бывший британский боксер, который был чемпионом мира во втором среднем весе, назвал единственного супертяжа современности, который может дать достойный бой действующему абсолюту. Он выделил своего земляка и высказался о настоящей профессиональной трагедии для Александра Усика.

"Если и есть боксер, который может победить Александра Усика, то это Тайсон Фьюри. Думаю, ему очень не повезло в двух боях с ним. Но знаете. Для Усика провести 13 боев за титул чемпиона мира и ни одного из них в Украине – это настоящая трагедия.

Я знаю, что там происходит, но я надеюсь, что эта мечта Усика будет реализована. Было бы замечательно, если бы последний бой Усика в карьере прошел в Украине перед его земляками", – сказал Вудхолл.

Справка. За свою профессиональную карьеру Александр Усик провел восемь поединков в Украине. Последний раз это произошло в сентябре 2016 года, а уже в следующем бою он впервые стал полноценным чемпионом мира, но завоевал тот титул в польском Гданьске.

Напомним, что следующая битва вероятно станет последней на профи-ринге для Усика. Ранее звездный супертяж выражал готовность провести поединок с действующим королем хевивейта в Украине.