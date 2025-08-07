Наразі чимало експертів і фанатів обговорюють боксерську спадщину українця. Своєю думкою щодо кар'єри Олександра Усика поділився й бронзовий призер Олімпіади-1988 Річі Вудхолл, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Названо боксера, якого треба здолати Усику, щоб вважатися королем хевівейту

Що є головною трагедією для Усика в боксі?

Колишній британський боксер, який був чемпіоном світу у другій середній вазі, назвав єдиного супертяжа сучасності, який може дати гідний бій чинному абсолюту. Він виділив свого земляка та висловився про справжню професійну трагедію для Олександра Усика.

"Якщо і є боксер, який може перемогти Олександра Усика, то це Тайсон Ф'юрі. Думаю, йому страшенно не пощастило у двох боях з ним. Але знаєте. Для Усика провести 13 боїв за титул чемпіона світу та жодного з них в Україні – це справжня трагедія.

Я знаю, що там відбувається, але я сподіваюся, що ця мрія Усика буде реалізована. Було б чудово, якби останній бій Усика в кар'єрі пройшов в Україні перед його земляками", – сказав Вудхолл.

Довідка. За свою професійну кар'єру Олександр Усик провів вісім поєдинків в Україні. Востаннє це сталося у вересні 2016 року, а вже в наступному бою він вперше став повноцінним чемпіоном світу, але здобув той титул у польському Гданську.

Нагадаємо, що наступна битва ймовірно стане останньою на профі-рингу для Усика. Раніше зірковий супертяж висловлював готовність провести поєдинок з чинним королем хевівейту в Україні.