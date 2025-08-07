Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Дерек Чісора розповів, кого має здолати Олександр Усик, щоб вважатися найкращим бійцем покоління в хевівейті, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Ексчемпіон світу зробив шокуючий висновок після реваншу Усик – Дюбуа

З ким має побитися Усик?

Ветеран британського боксу вважає, що український боєць має розділити ринг з обов'язковим претендентом на пояс WBO. На його думку, Джозеф Паркер заслужив на свій шанс і новозеландця уродженець Сімферополя ще не перемагав.

"Якщо Усик хоче стати найкращим, довести, що він найкращий, йому потрібно захистити свій титул проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, потрібно битися з усіма.

Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ей Джеєм. Він один раз боксував зі мною. Двічі з Даніелем Дюбуа. Тож я думаю, що зараз йому варто дати шанс Джозефу Паркеру", – сказав Чісора.

Зазначимо, що Джозеф Паркер неодноразово висловлював бажання побитися з українцем. Напередодні він уже вдруге записав кліп зі звернення до абсолюта, де натякає, що хоче стати його наступним суперником.

Паркер записав кліп для Усика: дивіться відео

До слова. Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом на титул WBO. Їх бій уже санкціонували, тож, якщо Олександр Усик відмовиться від нього, то втратить цей пояс, а разом з ним і статус абсолюта.

Нагадаємо, що напередодні ШІ проаналізував шанси боксерів стати наступним суперником українського чемпіона. Новозеландець є одним з головних фаворитів.