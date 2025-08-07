Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца. Дерек Чисора рассказал, кого должен одолеть Александр Усик, чтобы считаться лучшим бойцом поколения в хевивейте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Экс-чемпион мира сделал шокирующий вывод после реванша Усик – Дюбуа

С кем должен подраться Усик?

Ветеран британского бокса считает, что украинский боец должен разделить ринг с обязательным претендентом на пояс WBO. По его мнению, Джозеф Паркер заслужил на свой шанс и новозеландца уроженец Симферополя еще не побеждал.

"Если Усик хочет стать лучшим, доказать, что он лучший, ему нужно защитить свой титул против Джозефа Паркера. Чтобы быть лучшим, нужно драться со всеми.

Он дважды боксировал с Тайсоном Фьюри, дважды с Эй Джеем. Он один раз боксировал со мной. Дважды с Даниэлем Дюбуа. Поэтому я думаю, что сейчас ему стоит дать шанс Джозефу Паркеру", – сказал Чисора.

Отметим, что Джозеф Паркер неоднократно выражал желание подраться с украинцем. Накануне он уже второй раз записал клип с обращением к абсолюту, где намекает, что хочет стать его следующим соперником.

Паркер записал клип для Усика: смотрите видео

К слову. Джозеф Паркер является обязательным претендентом на титул WBO. Их бой уже санкционировали, поэтому, если Александр Усик откажется от него, то потеряет этот пояс, а вместе с ним и статус абсолюта.

Напомним, что накануне ИИ проанализировал шансы боксеров стать следующим соперником украинского чемпиона. Новозеландец является одним из главных фаворитов.