Аншлаг у пирамид: на бой Усика уже почти не попасть

Чуть больше двух недель осталось до долгожданного боя украинца Александра Усика. В египетской Гизе чемпион мира испытает себя в поединке с кикбоксером Рико Верховеном.

Те, кто еще не побеспокоились о билетах на событие, могут быть разочарованными: по информации портала, который занимается реализацией пропусков, свободных мест уже практически нет.

Сколько билетов осталось в продаже на бой Усик – Верховен?

По состоянию на 6 мая арена возле пирамид в Гизе раскуплена фактически на 97-98%. Места, которые еще до сих пор можно забронировать, не назовешь удачными, ведь они расположены далеко от ринга на задних рядах. Количество доступных билетов – разве что несколько десятков из всего многотысячного зала.



Доступность билетов на бой Усик – Верховен / скриншот с сайта tazkarti.com

Какова стоимость билетов на бой Александра Усика в Египте?

По сравнению со стоимостью пропусков на бои в Саудовской Аравии, США или Великобритании, новый вызов для Александра Усика можно назвать "бюджетным" поединком.

Пока места были в наличии, попасть на событие можно было за сумму от 2100 до 5800 египетских фунтов – это от 1900 до 4750 гривен.

Уникальность боя будет в том, что для него сооружают временную арену прямо возле одного из древних чудес света – пирамид, которые были гробницами египетских фараонов. Ринг будет расположен на возвышении, которое специально сконструировано так, чтобы не повредить археологические памятники и места раскопок.

Что известно о сопернике Александра Усика?

Многих удивило согласие украинца, который является трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу, драться против человека, который на профи-ринге провел лишь один поединок.

По данным BoxRec, нидерландец Рико Верховен дрался по правилам бокса аж в далеком апреле 2014 года против Яноса Финфери и одержал победу.

Однако Верховен – настоящая легенда кикбоксинга и имеет прозвище Короля этого вида спорта. Он дольше всех в истории удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Провел в этой дисциплине 76 боев и 66 из них завершил победами, 21 – досрочно.

После Верховена Александр Усик планирует вернуться к более привычным для себя соперникам. Он хотел бы встретиться с победителем поединка за пояс чемпиона мира WBO между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, а затем – завершить карьеру трилогией с Тайсоном Фьюри.

Однако наиболее влиятельный человек в современном боксе Турки аль-Шейх хочет, чтобы Александр в следующем бою защищал свои пояса против претендента по линии WBC немца Агита Кабаэла.