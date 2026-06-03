"Хотел спасать семью, а не слушать Кабаэла": известный тренер объяснил эмоции Усика на ринге

Британец Джо Галлахер призвал не забывать, на каком эмоциональном фоне Александру Усику пришлось боксировать против нидерландца Рико Верховена. Тренер напомнил, что перед боем украинец получил сообщение об обстреле Киева.

После победы Усику пришлось терпеть вызов на поединок от немца Агита Кабаела. Хотя мысли чемпиона были сосредоточены совсем не на этом, рассказал Галлахер Boxing Now.

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Что рассказал британский тренер об Усике?

По словам Галлахера, говоря о бое Усика и Верховена, эксперты и болельщики незаслуженно мало внимания обращают на то, что украинец перед выходом в ринг узнал о том, что его семья находится под обстрелом.

Его дочь в укрытии. И он сохранил настрой, чтобы продолжить бой. Это очень тяжело, и я думаю, что об этом недостаточно сказано. И Усик сказал в интервью, что он разговаривал со своей дочкой. Они прятались. Они были в укрытии. Его жена была в укрытии. И все, чего он хотел, это просто выйти, сесть в самолет и улететь спасать свою семью,

– подчеркнул тренер.

В то же время британец считает, что выступление Агита Кабаела, который после боя решил публично бросить Александру вызов, в контексте всего, что произошло, был неуместным и только раздражал Усика. Чемпион стремился скорее убедиться в безопасности родных, а не слушать, что ему говорит претендент на титул WBC.

Состоится ли бой Усик – Кабаел?

Поединок украинца с непобедимым немцем уже санкционирован как обязательная защита титула.

Однако сам Усик ранее не высказывал заинтересованности в том, чтобы выйти в ринг против Агита Кабаела. Он стремился побороться с обладателем пояса WBO за еще одно, уже третье звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Наиболее влиятельный человек в современном боксе Турик Аль-Шейх в целом выступает за проведение боя Усик – Кабаел. Он также говорил, что хочет организовать для украинца грандиозный вечер бокса в Стамбуле возле легендарного культового сооружения Айя-София.