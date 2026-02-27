Усик проведет бой в Египте против кикбоксера Верховена
- Александр Усик возвращается на ринг впервые с июля 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа.
- Следующий поединок Усика состоится в 2026 году, на кону будут стоять чемпионские титулы WBC, WBA и IBF.
Александр Усик возвращается на ринг впервые с июля 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа. Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе официально получил следующего соперника.
Свой следующий поединок 39-летний боксер проведет против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Об этом сообщает Turki Alalshikh в сети Х.
Смотрите также Путь Усика к величию: сколько поражений было у украинца на любительском уровне
Что известно о следующем бое Усика?
По данным источника, встреча Усика с Верховеном состоится 23 мая 2026 года. Поединок пройдет на арене в Гизе в Египте.
На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, которыми владеет Усик.
Кто такой Рико Верховен?
Рико имеет рекорд 66-10 в кикбоксинге. Он провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.
Верховен 12 лет удерживал титул промоушена Glory и возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014-го.
Карьера Усика: что известно?
- По данным портала BoxRec, на профессиональном ринге украинец провел 24 поединка и все выиграл. В июле 2025 года Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира со стороны благодаря победе против Дюбуа.
- Однако осенью того же года спортсмен потерял звание, ведь отказался от чемпионского пояса WBO. Причина в том, что Усик не захотел проводить обязательную защиту титула. В итоге пояс перешел к британцу Фабио Уордли, который уже в мае проведет первую защиту титула против Дюбуа.
- В 2026 году боксер стремился встретиться с Деонтеем Уайлдером, однако американец сделал выбор в пользу британца Дерека Чисоры.