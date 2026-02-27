Усик проведет бой в Египте против кикбоксера Верховена

Александр Усик возвращается на ринг впервые с июля 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа. Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе официально получил следующего соперника.

Свой следующий поединок 39-летний боксер проведет против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Об этом сообщает Turki Alalshikh в сети Х.

Что известно о следующем бое Усика?

По данным источника, встреча Усика с Верховеном состоится 23 мая 2026 года. Поединок пройдет на арене в Гизе в Египте.

На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, которыми владеет Усик.

Кто такой Рико Верховен?

Рико имеет рекорд 66-10 в кикбоксинге. Он провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.

Верховен 12 лет удерживал титул промоушена Glory и возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014-го.

Карьера Усика: что известно?