На профессиональном ринге украинец до сих пор остается непобедимым, однако даже он имел поражения на любительском уровне. 24 Канал рассказывает, сколько раз действующий король хевивейта покидал ринг побежденным.

Какова статистика Усика в любителях?

По информации большинства авторитетных источников Александр Усик до перехода в профи провел 350 боев. В них он одержал 335 побед и потерпел 15 поражений.

Впрочем, перед реваншем с Даниэлем Дюбуа украинец признался, что его первый поединок не учли в статистику. Это был дебют в любителях и в нем украинец уступил, поэтому общий рекорд – 335:16.

За это время он прошел путь от ноунейма до олимпийского чемпиона. Впервые Александр подрался на этом уровне в 2002 году в Крыму, но до сих пор нет подтвержденной информации о сопернике, который завоевал ту самую победу над легендарным боксером.

Кому уступал Усик?

А вот первое задокументированное поражение произошло 30 июня 2005 года. Тогда Усик на предварительной стадии чемпионата Европы среди юниоров проиграл Сергею Склярову в Таллинне.

Судьи засчитали победу россиянина со счетом 56:38. Именно он в конце концов и стал победителем турнира, в течение которого также одолел будущего чемпиона мира Джорджа Гроувза.

До конца года в пассиве украинца было еще одно поражение. Он в матчевом противостоянии Украина – Польша уступил Лукашу Вавжику раздельным решением судей 2:3.

Худшим по количеству поражений для Александра Усика стал 2006 год. В нем он начал выступать все больше на международном уровне, где также росла и оппозиция.

Всего за этот отрезок времени украинский боксер в шести боях покидал ринг побежденным. Он уступил Омеру Айдогану, Шону Портеру, а также по два раза – Мохамеду Хикалю и Матвею Коробову.

При этом параллельно украинец штамповал пачками и победы. Поэтому в самом "ужасном" своем году он стал бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом Украины в среднем весе.



Усик на Евро-2006 в бою с Баду Джеком / Фото из соцсетей шведского боксера

А уже в 2007 году Александр Усик начал выступать в полутяжелом весе. В мае на турнире в Турции украинец уступил шведу Бабакару Камаре со счетом 15:17.

А второе и последнее поражение за год произошло в августе на соревнованиях в Калининграде. Он проиграл со счетом 10:12 Артуру Бетербиеву, где судейство было, мягко говоря, противоречивым.

К слову. Украинский боксер впоследствии доказал, что является лучшим бойцом. Усик после этого дважды дрался с Бетербиевым уже на совсем другом уровне и победил его на ЧМ-2011 и Олимпиаде-2012.

Последние поражения Усика на пути к величию

Впоследствии Александр еще пять раз проигрывал в период 2008-2009 годов. Он уступал Виктору Зуеву, Чжану Сяопхину, Клементе Руссо, Осмаю Акости и Егору Мехонцеву.

Именно поражение от россиянина стало последним для Усика не только в любителях, но и вообще в карьере. Оно произошло в полуфинале чемпионата мира в Милане и украинец убежден, что тогда не уступил, а его на самом деле засудили.

После этого Александр Усик уже был неостановим. Он выиграл, в частности, чемпионат мира-2011 и "золото" Олимпиады-2012, взяв реванш, как у Бетербиева, так и Руссо, которого одолел в финале Игр-2012 в Лондоне.



Усик победил Руссо в финале Олимпиады / Фото Getty Images

А дальше был переход в профессионалы, где Александр Усик покорил два дивизиона и навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса.

Справка. На профи-ринге Александр Усик провел 24 поединка. В них он одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.

