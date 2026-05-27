Усик поблагодарил фанатов и обратился к критикам – он привел пример вымышленного персонажа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к болельщикам. Спортсмен сообщил о начале отдыха в семейном и добавил несколько слов.

После победы над нидерландцем Рико Верховеном украинский боксер записал видео адресованное собственным поклонникам. Ролик спортсмен опубликовал в собственном инстаграм.

Что сказал Усик?

Чемпион мира по боксу отметил, что он видит поддержку адресованную ему во время поединков и ценит отношение фанатов из Украины.

Вернулся к семье. Все прекрасно, все слава Богу. В очередной раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу. Слава Богу за все. Слава Украине,

– отметил Усик.

Также Александр сказал несколько слов и о критиках. Он заметил, что сдаваться не собирается и ценит победу добытую в минувшие выходные в египетской Гизе.

Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все прекрасно. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как бы кто-то хотел, но она есть,

– добавил спортсмен.

Отметим, что Акела является вымышленным английским писателем Редьярдом Кпилингом персонажем. Это волк – вожак стаи. Фраза о том, что Акела промахнулся звучала тогда, когда волк уронил собственную добычу. С тех пор это выражение является символом неудачи кого-то успешного.

Усик: что было после боя с Верховеном?

Сразу после поединка боксерское сообщество разделилось на тех, кто поддержал остановку боя и тех, кто считал ее неправомерной.

Действия судьи раскритиковали в частности популярный блогер-боксер Джейк Пол, бывшие соперники Усика Тони Белью и Дерек Чисора. В защиту Марка Лайсона, который работал в ринге, стали по меньшей мере бывший чемпион мира в четырех весовых категориях "Канело" Альварес и экс-обладатель трех поясов в супертяжелом весе Энди Руис.

Впоследствии стало известно, что украинского супертяжеловеса больше не тренирует Юрий Ткаченко. Также прекратил сотрудничество с боксером его менеджер Эгис Климас. Оба специалиста, как и сам Красюк, отсутствовали на последнем бою украинца.

По словам известного тренера Тедди Атласа, судья в ринге имел право остановить бой в последний момент 11 раунда. Специалист не видит в этом ошибки.