Звонок от "президента Польши": российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Усика

Российские провластные блогеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров утверждают, что смогли по телефону разыграть украинского боксера Александра Усика. В разговоре с чемпионом мира они представились президентом Польши Каролем Навроцким.

Пранкеры, близкие к российским пропагандистам, Кремля и ФСБ обнародовали в телеграмме видео, на котором общаются с мужчиной, похожим на Усика и одетым в спортивную форму житомирского Полесья. Говорить на 100%, что такой звонок действительно состоялся, невозможно, ведь могли быть использованы ИИ-технологии.

Смотрите также Путь Усика к величию: сколько поражений было у украинца на любительском уровне

Что Усик якобы обсуждал с российскими пранкерами?

Сначала разговор, который велся на английском языке, касался спорта, но потом пранкеры начали задавать Усику вопросы о ситуации в Украине и политике.

Боксер якобы рассказал собеседнику, которого считал Каролем Навроцким, что вызванный российскими обстрелами энергетический кризис – это "полный хаос", а Президент Владимир Зеленский "должен был бы делать больше".

О главе государства Усик также сказал, что он видится с ним довольно часто, но не считает своим другом.

Относительно собственного желания стать президентом Украины, боксер ответил "возможно" и добавил, что это зависит от Божьей воли и Божьего послания.

Усик также назвал коррупцию большой проблемой для государства и резко призвал тех, кто вредит стране, "идти вон". Он также осудил "гонения на веру" и сказал, что не нужно "разделять людей".

На вопрос о том, считает ли он Степана Бандеру героем, Александр Усик или кто-то на него похожий ответил отрицательно, подчеркнув, что для него "герои это мама и папа, а также те, кто борется за страну".

Как российские пранкеры вмешиваются в спорт?