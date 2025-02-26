Турки категорично оценил шансы провести бой Усик – Паркер: придется ли Дюбуа подождать

Александр Усик до сих пор не узнал имя следующего соперника. Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер 22 февраля в Эр-Рияде должны были определить, кто будет драться против украинского чемпиона.

Однако Даниэль Дюбуа вынужденно снялся с боя из-за болезни накануне поединка. Поэтому Джозеф Паркер дрался против Мартина Баколе, которого срочно вызвали заменить британского боксера.

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Кто станет следующим соперником Усика

Джозеф Паркер победил Мартина Баколе досрочно во втором раунде боя в Эр-Рияде. Таким образом новозеландец защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте.

Теперь Паркер является обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Турки Аль аш-Шейх оценил возможность проведения мегафайта Усик – Паркер, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Нет, Джозеф точно не подерется с ним. Сейчас фанаты больше ждут реванша между Дюбуа и Усиком. Но для Паркера мы тоже приготовим достаточно большой бой,

– сказал Турки.

Отметим, что Александр Усик неоднократно объявлял о намерениях драться с Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер мечтает снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик уже встречался в ринге с Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в 9 раунде. Бой Усик – Дюбуа состоялся во Вроцлаве в 2023 году.