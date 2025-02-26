Однак Даніель Дюбуа вимушено знявся з бою через хворобу напередодні поєдинку. Тому Джозеф Паркер бився проти Мартіна Баколе, якого терміново викликали замінити британського боксера.

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Хто стане наступним суперником Усика

Джозеф Паркер переміг Мартіна Баколе достроково у другому раунді бою в Ер-Ріяді. Таким чином новозеландець захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті.

Тепер Паркер є обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Туркі Аль аш-Шейх оцінив можливість проведення мегафайту Усик – Паркер, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

Ні, Джозеф точно не поб'ється з ним. Зараз фанати більше чекають на реванш між Дюбуа та Усиком. Але для Паркера ми теж приготуємо досить великий бій,

– сказав Туркі.

Зазначимо, що Олександр Усик неодноразово оголошував про наміри битись з Даніелем Дюбуа. Український боксер мріє знову стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, що Усик вже зустрічався у рингу з Даніелем Дюбуа. Український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у 9 раунді. Бій Усик – Дюбуа відбувся у Вроцлаві у 2023 році.