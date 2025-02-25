Едді Хірн висловився стосовно Ентоні Джошуа. Промоутер назвав умову, за якої ЕйДжей завершить боксерську кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на Metro.

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Наступні кроки Джошуа

Промоутер Ентоні Джошуа поділився планами свого підопічного на майбутнє. Едді Хірн заявив, що британський боксер планує знову стати чемпіоном світу.

Потім ЕйДжей подумає над завершенням кар'єри. Британець прагне битись у титульних поєдинках. Головна мета боксера не змінилась, підкреслив Хірн.

Джошуа ніколи не відмовляється від бою – це не в його характері. Я розумію, що всі хочуть дізнатись про наступні кроки ЕйДжея, але ми ще не обговорювали це. Достатньо часу для таких розмов,

– сказав Хірн.

Промоутер вкотре підтвердив про наміри Ентоні Джошуа битися з Тайсоном Ф'юрі. Хірн сподівається, що "Циганський король" все-таки повернеться в ринг задля бою з його підопічним.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа минулий бій провів у вересні 2024 року. Британський супертяж зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа, який відправив його в нокаут.