В ніч на 22 вересня (за київським часом) відбувся бій за титул IBF світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

Читайте також "Динаміт", який не зміг підірвати Усика: що відомо про Даніеля Дюбуа та його шлях до слави

З ким хоче побитися Джошуа

Хірн зазначив, що Джошуа повернеться на ринг найближчим часом із бажанням помститися за поразку в останньому поєдинку. Він приїде до Ер-Ріяду у суботу, 22 лютого, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Після закінчення шоу у Саудівській Аравії ми почнемо діяти. Нам потрібно отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, але Усик нас не цікавить. Джошуа не битиметься з українцем. Ми чекаємо на переможця Дюбуа – Паркер,

– сказав промоутер.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа мав зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, після того як він програв у двох боях Олександру Усику, однак 13 січня "Циганський король" оголосив про рішення завершити професійну кар'єру.