В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

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С кем хочет подраться Джошуа

Хирн отметил, что Джошуа вернется на ринг в ближайшее время с желанием отомстить за поражение в последнем поединке. Он приедет в Эр-Рияд в субботу, 22 февраля, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

После окончания шоу в Саудовской Аравии мы начнем действовать. Нам нужно получить шанс побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, но Усик нас не интересует. Джошуа не будет драться с украинцем. Мы ждем победителя Дюбуа – Паркер,

– сказал промоутер.

Напомним, что Энтони Джошуа должен был встретиться с Тайсоном Фьюри, после того как он проиграл в двух боях Александру Усику, однако 13 января "Цыганский король" объявил о решении завершить профессиональную карьеру.