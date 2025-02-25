Эдди Хирн высказался относительно Энтони Джошуа. Промоутер назвал условие, при котором ЭйДжей завершит боксерскую карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на Metro.

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Следующие шаги Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа поделился планами своего подопечного на будущее. Эдди Хирн заявил, что британский боксер планирует снова стать чемпионом мира.

Затем ЭйДжей подумает над завершением карьеры. Британец стремится драться в титульных поединках. Главная цель боксера не изменилась, подчеркнул Хирн.

Джошуа никогда не отказывается от боя – это не в его характере. Я понимаю, что все хотят узнать о следующих шагах ЭйДжея, но мы еще не обсуждали это. Достаточно времени для таких разговоров,

– сказал Хирн.

Промоутер в очередной раз подтвердил о намерениях Энтони Джошуа драться с Тайсоном Фьюри. Хирн надеется, что "Цыганский король" все-таки вернется в ринг для боя с его подопечным.

Напомним, что Энтони Джошуа прошлый бой провел в сентябре 2024 года. Британский супертяжеловес потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа, который отправил его в нокаут.