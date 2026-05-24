Украинцы массово жалуются из-за трансляции боя Усика

Трансляция боя Александра Усика вызвала волну возмущения среди украинских болельщиков. Пользователи массово жалуются на зависание видео и проблемы со звуком.

Поединок с участием Усика стал одним из самых ожидаемых спортивных событий года для украинцев. Однако вместо эмоций от бокса часть зрителей получила разочарование из-за технических проблем во время эфира на Киевстар ТВ, передает 24 Канал.

На что жалуются зрители?

Сразу после старта трансляции в соцсетях начали появляться десятки жалоб от пользователей. Больше всего недовольства вызвали постоянные лаги, задержки картинки и проблемы со звуком.

Один из пользователей в Threads эмоционально обратился к Киевстар ТВ:

Объясните, пожалуйста, я оформил вашу подписку для того, чтобы смотреть на эту лагающую трансляцию? Про интернет даже не пишите: у меня скорость 500 Мбит, YouTube и Netflix в 4K работают идеально, без задержек и проблем. А эта "шляпа" от Киевстар даже full hd трансляцию не в состоянии нормально провести – ни по картинке, ни по звуку. Это моя первая и последняя подписка. "Спасибо",

– написал gorashu_ua.

В комментариях многие пользователи поддержали автора сообщения и заявили, что также имели проблемы с просмотром боя.

Болельщики требуют объяснений

Часть фанатов заявила, что специально оформляла платные подписки ради просмотра поединка Усика. Из-за этого волна критики в сторону сервиса только усилилась.

Некоторые пользователи также отметили, что проблема возникала не из-за домашнего интернета, ведь другие стриминговые платформы работали без перебоев. Сейчас официальной реакции относительно массовых жалоб от сервиса пока не было.

Напомним, бой Усика и Верховена транслируют на ОТТ-платформе Киевстар ТВ. Поединок доступен для подписчиков тарифа Премиум HD стоимостью 200 гривен. Для боя и мероприятий, которые ему будут предшествовать, выделили отдельный канал.