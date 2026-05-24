"Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть": Усик ответил хейтерам после боя с Верховеном

Поединок в Гизе заставил капитально понервничать миллионы украинских болельщиков. Несмотря на тяжелый старт и неожиданную тактику соперника, Александр Усик в очередной раз доказал свой мировой класс и защитил титулы.

Украинский чемпион Александр Усик эмоционально прокомментировал свою непростую победу над Верховеном. Боксер объяснил, почему бой затянулся, и резко ответил всем, кто пытается оспорить результат поединка, передает 24 Канал.

Почему бой пошел не по плану?

Александр Усик признался, что соперник сумел удивить его команду абсолютной закрытостью. Боксер отдал должное оппоненту и его тренеру – дяде Тайсона Фьюри, отметив, что тот подготовил замечательную и непредсказуемую стратегию, сообщает ютуб-канал Униан TV.

Парень очень хороший, сконцентрирован, подготовился. Вообще не было информации, что он будет делать. Тренер у него умный – дядя Тайсона Фьюри. Главное, что есть победа. Я не делаю каких-то скидок на то, как я себя чувствовал или что-то такое. Все было хорошо, просто надо было разгадать тот код и он пришел в 11 раунде,

– рассказал после боя украинский супертяжеловес.

Жесткий ответ об остановке боя и апелляции

Комментируя волну недовольства относительно якобы "преждевременной" остановки поединка рефери, Усик высказался максимально безапелляционно. Чемпион отметил, что здоровье спортсмена всегда стоит на первом месте, а махать кулаками после боя – нет никакого смысла:

Это разговоры в никуда. Еще могло бы быть 2-3 удара и мы не знаем, что могло бы произойти с его головой. Рефери – это человек, который находится в ринге, чтобы контролировать, чтобы боксер не получил вреда. Были ситуации, когда рефери не останавливали бой, а парень после этого оказался в больнице и через несколько часов умер. Что вы хотите обжаловать? Как мы вернемся во вчерашний день? В моем психологическом портрете есть такой момент: “Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть”, – заявил Усик.

Напомним, Александр Усик отправил Рико Верховена в нокдаун в 11 раунде. Украинец провел затяжную комбинацию у канатов, после которой Верховен перестал отвечать на удары. Рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав досрочную победу Усика техническим нокаутом.

После поединка команда нидерландца подала протест на результат боя с Усиком.

Боксерское сообщество не имеет единодушного мнения, что остановка поединка была неправильным решением со стороны рефери. Однако некоторые из известных персон, к примеру Дерек Чисора и Джей Пол, убеждены, что именно Верховен должен был победить в этом бою.