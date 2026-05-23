Накануне поединка против Рико Верховена в Египте украинский боксер снова оказался в центре внимания. На этот раз не из-за тренировки или дуэли взглядов, а из-за своих размышлений об истории и вере, передает ютуб-канал Boxing King Media.

Смотрите также "Мне уже надоело": Турки Аль аш-Шейх бросил в сторону Усика резкое заявление

Что сказал Усик о происхождении пирамид?

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поделился мыслями о знаменитых египетских пирамидах. Александра Усика спросили, кто, по его мнению, построил пирамиды в Египте. Украинский супертяж ответил максимально лаконично и неожиданно.

Послушай, я думаю, это сделал Бог. Да, не пришельцы. Я вообще не верю в пришельцев. Люди – вот кто на самом деле пришельцы, понимаешь. Я думаю, это построил Бог, ангелы... Потому что для людей это просто невозможно. А для Бога – окей, что угодно,

– сказал Усик.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Усик готовится к большому шоу в Египте

Сейчас Александр Усик находится в Египте, где готовится к громкому бою против чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верховена. Поединок станет одним из самых обсуждаемых событий в мире единоборств этого года.

Украинец активно привлекает внимание к предстоящему шоу не только спортивной формой, но и яркими высказываниями. Ранее Усик уже неоднократно говорил о своей вере и духовных взглядах в интервью.