"Что происходит?": Усику пришлось срочно эвакуироваться из Пентагона

Доминирующий чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе (свыше 90,72 кг) Александр Усик оказался в довольно курьезной ситуации. Похоже, что визит в Пентагон прошел не совсем по плану.

Об этом стало известно из соцсетей обладателя поясов IBF, WBC и WBA. В Instagram Александр Усик сообщил об эвакуации из штаб-квартиры Министерства обороны США.

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Что сказал Александр Усик?

Непобедимый украинский боксер рассказал своим поклонникам, что осмотр культового для США места сложился не так, как предполагалось.

Приехали в Пентагон, а тут какая-то атака. В Пентагоне тревога. И нужно эвакуироваться. Что происходит?

– сказал Усик.

Отметим, что, вероятно, украинский боксер находится в США в статусе одного из гостей предстоящего ММА-турнира UFC Freedom 250, который в ночь на 15 июня состоится на территории Белого дома.

Главным событием вечера станет объединительный бой в легком весе между полноправным чемпионом UFC Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Хейджи. В со-главном событии Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе против Сириля Гана в поединке за временный титул UFC.

Что известно о продолжении карьеры Усика?

На данный момент эксперты выделяют несколько кандидатур, из которых украинец побеждал троих: Рико Верховена, Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри. Еще одним кандидатом является Агит Кабаел.

Главный человек в современном боксе, глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх утверждает, что на следующий 2027 год готовит для нашего соотечественника грандиозный бой в Стамбуле возле легендарного религиозного сооружения Айя-София.

Напомним, что в мае он в сложном поединке победил техническим нокаутом голландца Рико Верховена. Поединок проходил в египетской Гизе.