На саммите "America’s Adversaries: The Russia Reality" украинский чемпион мира по боксу Александр Усик поделился своим взглядом на отношения между Россией и Украиной. По мнению спортсмена, агрессором движет зависть.

Усик заявил, что украинцы имеют право жить так, как они хотят, без указаний со стороны других. В качестве примера эффективной работы правовой системы и соблюдения свобод он привёл Соединённые Штаты, пишет "24 Канал".

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Что сказал Усик об отношениях России и Украины?

Трехкратный абсолютный чемпион мира напомнил всем кремлевским прихвостням, что прежде чем появилась Россия, была Украина: "Украинские князья, цари, их дети построили Москву. Сейчас мы видим, что дети иногда бывают непослушными".

Александр также подчеркнул западной публике, что Россия на протяжении многих лет пытается уничтожить украинский язык и украинскую историю, а сейчас и вообще украинский народ.

Нам хотят навязать, что мы должны жить так, мы должны говорить так. Почему мы не можем жить так, как хотим? Это примерно то же самое, если я сейчас начну бить здесь людей. Не понимаю, почему Россия такая огромная и делает такие дерзкие вещи. Мне кажется, это просто зависть,

– вынес Усик приговор стране-агрессору.

Александр подчеркнул, что не является политиком, но желает своей стране развития.

Я помогаю людям, я там строю бизнес, я хочу жить там, но чтобы там не летали ракеты, чтобы там было право, полиция, суды. Чтобы все это работало, как в США,

– рассказал Усик.

Что Усик делает в Вашингтоне?

Накануне боксер провел встречу в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом. Содержание разговора неизвестно, но журналисты утверждают, что она длилась дольше запланированного и прошла в приятной атмосфере.