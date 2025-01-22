Из носа лилась кровь, – Усик вспомнил начало занятий боксом

Украинский боксер Олеександр Усик поделился началом историей своего начала занятий боксом. Его убедил отец.

Александр Усик в своих последних боях одерживал только победы. Украинец рассказал, как начинался его путь в боксе, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Первые занятия по боксу Усика

Украинец сначала занимался футболом, но отец убедил его попробовать себя в боксе. В одном зале ему сказали, что он староват и там не берут детей 15 лет.

Пошел в другой зал – история повторилась. Но однажды меня мой друг взял на тренировку, помню свой первый спарринг, мне разбили лицо, из носа лилась кровь. Тогда моим первым тренером был Сергей Лапин, я очень благодарю его за все,

– сказал Александр Усик.

Напомним, что в последних двух боях украинский боксер побеждал Тайсона Фьюри. Пока что неизвестно, кто станет следующим соперником Усика.