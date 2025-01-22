Олександр Усик в своїх останніх боях здобував лише перемоги. Українець розповів, як починався його шлях у боксі, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Перші заняття з боксу Усика

Українець спочатку займався футболом, але батько переконав його спробувати себе у боксі. В одному залі йому сказали, що він застарий і там не беруть дітей 15 років.

Пішов в інший зал – історія повторилася. Але одного разу мене мій друг взяв на тренування, пам'ятаю свій перший спаринг, мені розбили обличчя, з носа лилася кров. Тоді моїм першим тренером був Сергій Лапін, я дуже дякую йому за все,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що в останніх двох боях український боксер перемагав Тайсона Ф'юрі. Поки що невідомо, хто стане наступним суперником Усика.