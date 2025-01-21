Основними варіантами вважається бій за абсолют проти переможця битви Дюбуа – Паркер або ж перехід у крузервейт. За інформацією американських ЗМІ, Олександр Усик завершить кар'єру вже у 2025 році.

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Змінить вид спорту

Об'єднаний чемпіон світу розповів, що він буде робити, коли врешті-решт вирішить повісити рукавички на цвях. Олександр заявив, що залишиться у спорті та гратиме у футбол за житомирське Полісся, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

"Я гратиму у футбол. Полісся! Полісся! Полісся чемпіон! Я професійний футболіст. У мене контракт з українським клубом. Це найвища ліга. Полісся – це українська команда. Ми зараз наче на четвертому місці. Ви знаєте українську команду Шахтар? Ми виграли в них.

Я довгий час вболіваю за Динамо Київ. Тому що вперше потрапив на стадіон на матч Динамо. Це клуб із великою історією. Я за них вболіваю, але Полісся дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я заб’ю гол у ворота Динамо. Динамо, ми заб'ємо вам", – сказав Усик.

Довідка. Олександр Усик підписав контракт з Поліссям влітку 2023 року. Він поки не дебютував на професійному рівні, але виступав у складі "вовків" на зимовому товариському турнірі Winter Cup.

Зазначимо, що житомирський клуб наразі посідає п'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Свою першу офіційну гру після зимової паузи команда Імада Ашура проведе наприкінці лютого проти Інгульця.