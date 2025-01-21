Основными вариантами считается бой за абсолют против победителя битвы Дюбуа – Паркер или же переход в крузервейт. По информации американских СМИ, Александр Усик завершит карьеру уже в 2025 году.

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Сменит вид спорта

Объединенный чемпион мира рассказал, что он будет делать, когда в конце концов решит повесить перчатки на гвоздь. Александр заявил, что останется в спорте и будет играть в футбол за житомирское Полесье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

"Я буду играть в футбол. Полесье! Полесье! Полесье чемпион! Я профессиональный футболист. У меня контракт с украинским клубом. Это высшая лига. Полесье – это украинская команда. Мы сейчас как бы на четвертом месте. Вы знаете украинскую команду Шахтер? Мы выиграли у них.

Я долгое время болею за Динамо Киев. Потому что впервые попал на стадион на матч Динамо. Это клуб с большой историей. Я за них болею, но Полесье дало мне возможность и подписало со мной контракт. Но в будущем я забью гол в ворота Динамо. Динамо, мы забьем вам", – сказал Усик.

Справка. Александр Усик подписал контракт с Полесьем летом 2023 года. Он пока не дебютировал на профессиональном уровне, но выступал в составе "волков" на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.

Отметим, что житомирский клуб сейчас занимает пятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Свою первую официальную игру после зимней паузы команда Имада Ашура проведет в конце февраля против Ингульца.