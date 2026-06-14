"Viva español": Усик обратился к непобедимому чемпиону UFC после встречи с Трампом

Александр Усик, обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе, встретился с Ильей Топурией. Этот испано-грузинский боец является непобедимым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Во время встречи украинский боксер продемонстрировал знание испанского языка, обратившись к бойцу словами "Viva español". Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

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Почему Усик встретился с Топурией?

В воскресенье, 14 июня, Топурию ждет масштабный поединок. Он будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC Джастина Хейджи в рамках турнира UFC Freedom 250, который символически принимает Белый дом.

Этот визит Усика в США оказался насыщенным громкими событиями. Накануне украинский чемпион также провел официальную встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Что известно о турнире UFC Freedom 250?

Турнир впервые в истории профессионального спорта проведут прямо на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. По замыслу организаторов, ключевые бойцы вечера будут выходить в клетку прямо из дверей Овального кабинета.

Шоу посвящено 250-летию независимости США, а дата его проведения совпадает с 80-летием Дональда Трампа, который выступил инициатором этой концепции.

Начало турнира запланировано на понедельник ночью, 15 июня, в 03:00 по киевскому времени (предварительная часть программы), тогда как главные поединки стартуют примерно в 05:00 утра. В Украине событие в прямом эфире официально будет транслировать спортивная платформа Setanta Sports.