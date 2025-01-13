Усик оценил возможность проведения боя с непобедимым чемпионом, которого сравнивают с украинцем

Александр Усик в 2024 году стал королем хевивейта, дважды одолев Тайсона Фьюри. После реванша он признался, что не собирается вешать перчатки на гвоздь, хотя об этом ходило немало слухов.

Пока неизвестно, в какой весовой категории украинец собирается драться. Одним из потенциальных соперников для него часто называют обладателя пояса IBF в крузервейте Джея Опетаю.

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Потенциальная битва двух чемпионов

Александр Усик отреагировал на такие разговоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV. Он рассказал, что думает об австралийском бойце и рассматривает ли возможность разделить с ним ринг в будущем.

Подерусь ли я с Опетаей? Не знаю, возможно. Опетая – замечательный боец. Сейчас я не думаю о боксе. Я думаю только о своем отдыхе и красном вине. Сейчас только отдых, никаких мыслей о боксе. Я продолжу боксировать,

– сказал Усик.

Отметим, что Джея Опетаю часто называют "Австралийским Усиком". Его сравнивают с украинцем из-за схожести стилей и габаритов.

К слову. На профессиональном уровне Опетая провел 27 боев, в которых одержал все победы. Он неоднократно заявлял, что уважает Усика и хотел бы провести с ним очный поединок.

Напомним, что последний раз австралиец выходил на ринг 8 января. Он защитил свой чемпионский пояс IBF, нокаутировав Дэвида Ньику уже в четвертом раунде.