Его пытаются убить, – Усик оценил развитие украинского бокса

Александр Усик в последнее время несколько раз критически высказывался о состоянии дел в украинском боксе. Он рассказал, с какими проблемами больше всего сталкивается его любимый вид спорта в родной стране.

По словам объединенного чемпиона мира в хевивейте, есть немало людей, которые пытаются убить бокс в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Forbes. Они тянут на себя одеяло и это вредит спортсменам.

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Что не нравится Усику

Несмотря на эти трудности, он видит свою миссию в помощи украинским бойцам. Чемпион не собирается останавливаться и надеется, что сможет помочь выйти на новый уровень молодым боксерам.

"Я не критикую украинский бокс. Я критикую тех, кто его пытается убить. Когда я боксировал в любителях, по большей части все было неплохо. Потом в федерации началась история, что каждый хочет тянуть одеяло на себя и стать боссом. А страдают от этого ребята-боксеры.

Я не хочу стать инвестором, я уже им являюсь. Развиваю бокс, буду делать это и в дальнейшем. Когда у меня получится, буду продолжать и давать возможность спортсменам развиваться в любительском, украинском и мировом боксе", – сказал Усик.

Также он ответил на вопрос, имеет ли амбиции стать функционером в боксе, как его друг Андрей Шевченко в футболе:

Хорошо дружим с вице-президентом Федерации бокса Александром Манчаком, общаемся с министром спорта Матвеем Бедным. Со своей стороны Usyk Team и Ready to Fight помогают развитию украинского спорта и дальше это будут делать. Если к нам есть запрос на помощь украинскому спорту, мы никогда не откажем. А, если нас никто ни о чем не просит, не пытаемся лезть. Должен быть запрос.

Напомним, что ранее Александр Усик мотивировал украинских боксеров дополнительным финансовым вознаграждением от себя за медаль на Олимпиаде-2024. Он выполнил свое обещание и подарил Александру Хижняку 100 тысяч долларов за "золото".