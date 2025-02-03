За словами об'єднаного чемпіона світу в хевівейті, є чимало людей, які намагаються вбити бокс в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Forbes. Вони тягнуть на себе ковдру й це шкодить спортсменам.

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Що не подобається Усику

Попри ці труднощі, він бачить свою місію в допомозі українським бійцям. Чемпіон не збирається зупинятися та сподівається, що зможе допомогти вийти на новий рівень молодим боксерам.

"Я не критикую український бокс. Я критикую тих, хто його намагається вбити. Коли я боксував в аматорах, здебільшого все було непогано. Потім у федерації почалася історія, що кожен хоче тягнути ковдру на себе та стати босом. А страждають від цього хлопці‐боксери.

Я не хочу стати інвестором, я вже ним є. Розвиваю бокс, робитиму це й надалі. Коли у мене вийде, продовжуватиму й даватиму можливість спортсменам розвиватися в аматорському, українському та світовому боксі", – сказав Усик.

Також він відповів на запитання, чи має амбіції стати функціонером у боксі, як його друг Андрій Шевченко в футболі:

Добре дружимо з віцепрезидентом Федерації боксу Олександром Манчаком, спілкуємося з міністром спорту Матвієм Бідним. Зі свого боку Usyk Team і Ready to Fight допомагають розвитку українського спорту та далі це робитимуть. Якщо до нас є запит на допомогу українському спорту, ми ніколи не відмовимо. А, якщо нас ніхто ні про що не просить, не намагаємося лізти. Повинен бути запит.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик мотивував українських боксерів додатковою фінансовою винагородою від себе за медаль на Олімпіаді-2024. Він виконав свою обіцянку та подарував Олександру Хижняку 100 тисяч доларів за "золото".