Универсальному футболисту сборной Украины и английского Ноттингема Форест Александру Зинченко 15 декабря исполнилось 29 лет. 24 Канал подготовил материал об интересных страницах биографии звезды украинского футбола.

Как Зинченко из райцентра попал в Шахтер?

Стремительный взлет футбольной карьеры Александра Зинченко похож на сказку. Обычный парень из небольшого городка Радомышль Житомирской области начал заниматься футболом благодаря отцу, который стал его первым тренером. Попервах Александр играл за местную детскую команду Карпатия.

Хрупкому белокурому мальчику устроили просмотр в киевском Динамо, но столичный гранд не захотел его брать в свою академию. Так Зинченко оказался в системе главного конкурента "бело-синих" донецкого Шахтера. Однако сначала Александра "обкатали" в ильичевском Монолите – фарм-клубе "горняков".

В 13 лет талантливый футболист присоединился к Шахтеру, где забивал по 17 – 20 голов за сезон на юношеском уровне. Техничный полузащитник стал капитаном команды U-19, с которой засветился в Юношеской лиге УЕФА.

Скандальный уход из Шахтера и самая большая ошибка в жизни

Летом 2014 года Зинченко в одностороннем порядке разорвал контракт с донецким Шахтером. 17-летний юноша не видел для себя перспектив заиграть за основу "горняков", где на его позиции была бешеная конкуренция.

Донецкий клуб не собирался отпускать за так своего главного таланта, требуя от международных организаций дисквалификации футболиста. Впрочем, в начале 2015 года Зинченко неожиданно оказался в России, которая на тот момент уже оккупировала Крым и часть Донбасса.

Лишь впоследствии Александр осознал свою ошибку, которую в автобиографической книге "Верить" назвал самой большой в жизни.

Как Зинченко развеселил Фоменко?

В 2015 году появились слухи, что Россия планирует заиграть за свою сборную Зинченко, который тогда выступал за Уфу. Тренерський штаб збірної України теж не сидів склавши руки. 12 октября того же года Александр дебютировал за "сине-желтых" в матче против Испании.

Во время разговора с главным тренером сборной Украины Михаилом Фоменко Зинченко поделился своими планами относительно дальнейшей карьеры. 19-летний футболист рассказал опытному специалисту, что собирается подписать контракт с Манчестер Сити. Это новость очень развеселила Фоменко.

Фоменко – человек, который всегда смертельно серьезен. Он спросил: "Где?". А я ответил: "Ну, мой агент получил сообщение от Манчестер Сити. Я мог бы туда пойти". Этот суровый тренер, который никогда не улыбается, просто посмотрел на меня и расхохотался,

– написал Зинченко в автобиографии "Верить".

Свой первый гол за национальную команду Зинченко забил в мае 2016 года в товарищеском матче против Румынии. Тогда он стал самым молодым бомбардиром сборной (19 лет, 165 дней). А в марте 2021-го Александр впервые вывел сине-желтых на игру с капитанской повязкой, став самым молодым капитаном в истории сборной Украины (24 года, 99 дней) в официальных турнирах (данные УАФ).

На Евро-2020 Зинченко отметился важным голом и результативной передачей в победном матче 1/8 финала со Швецией (2:1).

Кто сделал из Зинченко защитника?

В начале футбольной карьеры Александр играл в центре поля на позиции атакующего полузащитника. Он много забивал и ассистировал партнерам.

Однако после переезда на Туманный Альбион Зинченко переквалифицировали в защитника. Такое решение принял тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола, который сделал из украинца универсала. На новой позиции открылась еще одна грань таланта Зинченко.

Левого защитника Александр продолжал играть в Арсенале Микеля Артеты и в Ноттингем Форест, где выступает на правах аренды.

Почему Зинченко конфликтовал с Ребровым?

Накануне Евро-2024 произошел конфликт между главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым и Александром Зинченко. По информации блогера Игоря Бурбаса, лидеру "сине-желтых" не понравились методы тренировок нового наставника.

Вроде бы Ребров пытался сделать игру сборной слишком сложной. В конце концов конфликт удалось уладить. Тренер и футболист откровенно поговорили и в итоге пожали друг другу руку.

Киберспорт и одинаковое хобби с Шевченко

Александр Зинченко увлекается компьютерными играми. В августе 2023-го он совместно с известным киберспортсменом Михаилом "Kane" Благиным объявил о создании киберкоманды Passion UA для соревнований в CS2 и Dota 2.

Во время отпусков Зинченко может примерить киберспортивную экипировку. Звездный футболист даже неоднократно сам выступал в составе своей команды.

Кроме того, Александр любит играть в падел. Этой разновидностью тенниса также увлекается президент УАФ и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Сколько средств Зинченко задонатил на нужды ВСУ?

После начала полномасштабного вторжения Александр Зинченко публично осудил действия России. Футболист неоднократно демонстрировал свою проукраинскую позицию.

Впрочем, помощь Зинченко не ограничивается словесными высказывания. Во время интервью ВВС Александр рассказал, что вместе со своей семьей пожертвовал на нужды ВСУ около 1 миллиона фунтов стерлингов.

После 24 февраля 2022 года звездный спортсмен прекратил общение с российскими футболистами. Более того, Зинченко готов был покинуть Премьер-лигу и пойти воевать за Украину, если его мобилизуют.

Как Зинченко отбил девушку у своего друга?

Александр Зинченко женат на украинской журналистке Владе Седан. Они воспитывают двух дочерей: четырехлетнюю Еву и двухлетнюю Лею.

Об отношениях футболиста с известной журналисткой стало известно в 2019 году, когда Александр сделал предложение Владе во время интервью после матча против Сербии в отборе на Евро-2020. В следующем году пара поженилась.

Впоследствии стала известна скандальная история знакомства одной из самых известных пар в украинском футболе. Оказывается, что Влада почти три года встречалась с Андреем Борячуком – другом Зинченко. В интервью SportArena экс-форвард Шахтера рассказал, что Александр и Влада строили отношения за его спиной, но однажды он "спалил" пару.

После этого случая Борячук больше не общается с Зинченко, а сам Александр старается избегать неприятной темы.