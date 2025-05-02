Зинченко на распутье: кто претендует на украинца и почему его карьера в Арсенале пошла на спад

Александр Зинченко один из ведущих украинских футболистов в истории нашей страны. Однако текущий сезон-2024/2025 далек от идеального для Зинченко, карьера которого вскоре может претерпеть очередные изменения.

Нынешняя команда украинца лондонский Арсенал проводит довольно успешный сезон-2024/2025, выступая на нескольких фронтах. Правда, глобального вклада Александра Зинченко в высокие результаты "канониров" в этом сезоне нет.

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24 Канал рассказывает о переезде украинца в английский футбол, трансфер Александра Зинченко в Арсенал, его феерию, непростой текущий сезон и интерес со стороны других европейских клубов.

Переезд Зинченко в Великобританию

Впервые в английском футболе украинский легионер оказался еще в 2016-м году, когда тогда еще молодой Зинченко интересовал гранд Манчестер Сити, с которым в итоге и подписал контракт. Однако сразу закрепиться в составе "горожан" не сумел и уехал в аренду в нидерландский ПСВ.



Зинченко в МанСити / Фото Getty Images

Летом 2017-го Зина вернулся в английский гранд и больше не путешествовал по арендам. В футболке МанСити Александр провел 128 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 12 ассистов. Вместе с "горожанами" четыре раза становился чемпионом Англии и завоевал еще 7 других внутренних трофеев.

Променял МанСити на Арсенал

Летом 2022-го года дороги Зинченко и Манчестер Сити разошлись. Украинский футболист тепло попрощался с Пепом Гвардиолой, командой и болельщиками "горожан" и отправился в дождливый Лондон.

22 июля 2022-го года Зинченко официально стал футболистом лондонского Арсенала, заключив 4-летнее соглашение с "канонирами". Главный тренер Арсенал Микель Артета был хорошо знаком Зинченко еще во времена работы в МанСити.



Зинченко – мотиватор в Арсенале / Фото Getty Images

Почти сразу Зинченко стал "своим" в лондонском коллективе. Александр не только нашел настоящих друзей в новой для себя команде, но и влюбил местных болельщиков. Украинец не только получал стабильное игровое время от Артеты, но и приятно поражал своей мотивированностью на победный результат в каждом поединке. Зинченко стал не только футболистом Арсенала, но и мотиватором команды на футбольном поле. Немало эмоций Зины попадали в объективы камер после пропущенных голов, когда Александр брал на себя обязанности, подбадривая партнеров после неудач.

Результативный дебют в Лондоне и доверие Артеты

Дебют Зинченко в Арсенале пришелся на стартовый тур АПЛ-2022/2023 против Кристал Пэлас. Александр получил место в стартовом составе "канониров" и уже на 20-й минуте игры открыл счет результативных действий в футболке новой команды. Украинец ассистировал на Габриэля Мартинелли, который открыл счет в матче. Сам Зинченко провел на поле 83 минуты, а лондонцы одержали выездную победу со счетом 0:2.



Артета полностью доверял Зинченко / Фото Getty Images

Далее в карьере украинского игрока был непростой период. Зину подкосила травма колена и берцовой кости, из-за которых он пропустил 11 игр Арсенала (4 из которых в Лиге чемпионов). Даже эти травмы не заставили Артету разувериться в таланте и перспективе экс-футболиста МанСити. После возвращения Зина продолжил получать стабильную игровую практику и быть одним из лидеров Арсенала на поле.

Свой первый и единственный мяч в дебютном сезоне за Арсенал Александр забил в 24-м туре АПЛ в ворота Астон Виллы. На 61-й минуте Зинченко вернул "канониров" в игру при счете 2:1 в пользу соперника. В итоге этот гол стал переломным для гостей, которые еще дважды отмечались мячами и закончили поединок в свою пользу – 2:4.

Второй ассист Зины в сезоне-2022/2023 состоялся в домашнем перенесенном поединке 7-го тура английского первенства против Эвертона. Зинченко отдал голевую передачу на Букайо Сака, который на 40-й минуте открыл счет в матче. В общем подопечные Артеты разгромили дома "ирисок" 4:0, а Александр отыграл 82 минуты и был тактически заменен на Кирана Тирни.

К слову. В своем первом сезоне-2022/2023 в Арсенале провел 33 матчей, в которых отметился голом и 2 голевыми передачами.

Первая часть сезона-2023/2024 была лучшей для Зинченко во всех показателях.

С февраля по март 2024-го года украинский футболист находился в лазарете Арсенала. Этот момент стал ключевым для Зинченко. После этого повреждения Александр начал терять доверие тренерского штаба и все реже появлялся на футбольном поле. Украинец не получил ни одного полного матча, преимущественно выходя на замену или вообще наблюдал за играми со скамейки запасных.

Справка. В прошлом сезоне-2023/2024 Зинченко принял участие в 35-ти играх лондонского клуба, продемонстрировав идентичную статистику – гол и два ассиста.

Последний сезон Зины в Арсенале?

В текущем сезоне-2024/2025 Зинченко уже принял участие в 20-ти матчах "канониров", в которых отметился голом и результативной передачей. Как раз пока что этот единственный мяч в этом сезоне украинец забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота своего бывшего клуба ПСВ (2:2).

Видео гола Зинченко в Лиге чемпионов-2024/2025

Александра начали преследовать травмы, из-за которых он потерял игровой тонус и стабильную практику. Из-за различного характера повреждения Зина пропустил уже 12 матчей и еще в 21-й игре попадал в заявление, но не выходил на футбольное поле.

Важно! Суммарно пока Зинченко провел за арсенал 88 игр (3 мяча и 5 ассистов).

Зато Микель Артета начал больше использовать на позиции левого защитника Кирана Тирни, который летом 2025-го переходит свободным агентом в шотландский Селтик, или юного 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли. Последний в текущем сезоне уже провел во всех турнирах за Арсенал 37 матчей (гол и 3 ассиста).

Такой спад в карьере Зинченко заставляет СМИ анонсировать смену клубной прописки для Александра. Подобные слухи появляются несмотря на то, что у украинского легионера есть действующий контракт с Арсеналом до 30 июня 2026 года.

Куда судьба может занести Зинченко?

В европейской прессе приписывают интерес к Зинченко сразу от нескольких футбольных грандов. Среди которых речь идет о Баварии. Вроде бы мюнхенский клуб видит в Александре лучший вариант на замену Альфонсо Дэвису, который может вскоре покинуть немецкий гранд.

Кто играет у Баварии на позиции левого оборонца? Альфонсо Дэвис и Рафаэль Геррейро. Оба – травмированы.

Кроме Баварии, за лидером сборной Украины следит и самый богатый клуб мира английский Ньюкасл. "Сороки" хотят усилить позицию защитника левого фланга. Такие интересы к Зинченко были еще весной прошлого года. Тогда сообщалось, что Арсенал готов отпустить украинца за 45 миллионов евро. Однако вряд ли такую солидную сумму кто-то захочет заплатить за украинского защитника.

Левые защитники Ньюкасла: Льюис Холл, Мэтт Таргетт и Джамал Льюис. Первый до конца мая 2025-го находится в лазарете команды.



Зинченко может покинуть Арсенал / Фото Getty Images

Уже в конце января этого года Sky Sport Germany сообщало о заинтересованности к Зине со стороны мадридского Атлетико. "Матрасники" были готовы выложить за Александра 20 миллионов евро плюс бонусы. Был инсайд, что мадридский гранд рассматривал возможность аренды украинца с возможным правом обязательного выкупа.

Защитники Атлетико на левом фланге: Рейнилду Мандава и Хави Галан.

В феврале также была информация, что Зинченко входит в трансферный список французского Марселя.

Левые оборонцы Марселя – Кентен Мерлен и Улиссес Гарсия.

Также за Зинченко продолжает бороться дортмундская Боруссия, которая дольше всех ведет переговоры с Арсеналом. Однако стороны никак не могут сойтись на финансовой части вероятного трансфера. "Шмели" не готовы заплатить ту сумму, которую требуют "канониры".

Защитники Боруссии Дортмунд (левый фланг) – Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон и Альмугера Кабар. Свенссон находится в аренде у Нордшелланда из Дании.

В начале апреля 2025-го года появился ценник, который Арсенал повесил на Зинченко. Речь идет о 17 миллионах фунтов стерлингов. Такую цену называло издание EstoesAtleti. Интересно, что такая стоимость не отпугнула Атлетико, которое не вышло из борьбы за универсального футболиста, который может сыграть, как на флангах обороны, так и в центре поля.

Обратите внимание! Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зинченко в 22 миллиона евро. С декабря 2023-го цена на украинского футболиста начала спадать. Максимально Александр стоил 42 миллиона евро. А теперь его стоимость почти вдвое меньше.

Последний раз Зинченко выходил на поле в футболке Арсенала 20 апреля 2025 года, когда "канониры" разгромили на выезде Ипсвич 4:0. Александр вышел в старте и отметился ассистом в четвертом голе лондонцев на Итана Нванери.

Сейчас можно только догадываться, состоится ли трансфер Зинченко в летнее трансферное окно. Возможно, Артета изменит свое мнение и позволит украинцу доиграть свой контракт в красной части Лондона.