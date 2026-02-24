"У него больше ничего нет": Сабо разнес Зинченко и усомнился, нужен ли тот сборной
- Йожеф Сабо критикует роль Александра Зинченко в сборной Украины, считая его не ключевым игроком.
- Зинченко получил серьезную травму колена, требующую операции и длительного восстановления, из-за чего сезон-2025/26 для него завершен.
Йожеф Сабо жестко высказался о роли Александра Зинченко в сборной Украины. Экс-тренер заявил, что не считает игрока незаменимым и поставил под сомнение его пользу для национальной команды.
Бывший наставник киевского Динамо и сборной Украины резко оценил игру одного из лидеров "сине-желтых". В комментарии 24 Канала специалист рассказал, что футболист Аякса не имеет достаточного набора качеств, чтобы быть ключевой фигурой в команде.
Смотрите также "Очень сильная вина": Зинченко попрощался с Аяксом
Что сказал Сабо о Зинченко?
По словам легенды Динамо, Александр Зинченко не является тем исполнителем, который определяет игру в команде Реброва.
Зинченко не тот футболист, без которого невозможно представить сборную. Он не умеет играть в отборе. Он в Арсенале себя показал на простых мячах, коротко отдать пас – больше ничего у него нет. Я не думаю, что он мог бы помочь сборной Украины,
– заявил Сабо.
Травма Зинченко
Защитник получил серьезное повреждение колена в матче против Фортуна Ситтард – это произошло уже через несколько минут после начала игры. Зинченко сразу заменили, а обследование подтвердило: нужна операция и длительное восстановление.
По данным The Sun, восстановление продлится примерно 6-7 месяцев, поэтому сезон-2025/26 для украинца завершен.
Особенно болезненно, что это был домашний дебют за Аякс – фактически вся его новая страница карьеры оборвалась за считанные минуты.
Общая травматичность игрока
- Травмы преследовали Зинченко еще во время английского этапа карьеры. Футболисту пришлось пропускать значительные отрезки как в составе Арсенала, так и в Ноттингеме.
- Из-за травм Александр пропустил львиную долю осенних матчей сборной, сыграв лишь в неудачных поединках с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1).
- Контракт Зинченко с Аяксом рассчитан до конца нынешнего сезона.