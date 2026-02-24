"У него больше ничего нет": Сабо разнес Зинченко и усомнился, нужен ли тот сборной

Йожеф Сабо жестко высказался о роли Александра Зинченко в сборной Украины. Экс-тренер заявил, что не считает игрока незаменимым и поставил под сомнение его пользу для национальной команды.

Бывший наставник киевского Динамо и сборной Украины резко оценил игру одного из лидеров "сине-желтых". В комментарии 24 Канала специалист рассказал, что футболист Аякса не имеет достаточного набора качеств, чтобы быть ключевой фигурой в команде.

Что сказал Сабо о Зинченко?

По словам легенды Динамо, Александр Зинченко не является тем исполнителем, который определяет игру в команде Реброва.

Зинченко не тот футболист, без которого невозможно представить сборную. Он не умеет играть в отборе. Он в Арсенале себя показал на простых мячах, коротко отдать пас – больше ничего у него нет. Я не думаю, что он мог бы помочь сборной Украины,

– заявил Сабо.

Травма Зинченко

Защитник получил серьезное повреждение колена в матче против Фортуна Ситтард – это произошло уже через несколько минут после начала игры. Зинченко сразу заменили, а обследование подтвердило: нужна операция и длительное восстановление.

По данным The Sun, восстановление продлится примерно 6-7 месяцев, поэтому сезон-2025/26 для украинца завершен.

Особенно болезненно, что это был домашний дебют за Аякс – фактически вся его новая страница карьеры оборвалась за считанные минуты.

Общая травматичность игрока