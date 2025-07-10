Лидер сборной Украины близок к трансферу в клуб, который возглавляет Моуриньо

Александр Зинченко в сезоне-2024/2025 окончательно потерял место в основном составе Арсенала. Уже в нынешнее летнее трансферное окно он может сменить клубную прописку.

На украинца не рассчитывает тренерский штаб "канониров" в следующей кампании. Руководство не хочет отпускать футболиста, у которого закончился всего год контракта, бесплатно, поэтому решило его продать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Morpheun.

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Зинченко может перейти в чемпионат Турции

По информации турецкого инсайдера, Александра Зинченка предложили подписать Фенербахче, который возглавляет звездный Жозе Моуриньо. "Желтых канареек" заинтересовал этот вариант.

Они готовы оформить трансфер игрока сборной Украины. Сумма перехода может составить 13 миллионов евро, в которые оценил украинца Арсенал.

Также отмечается, что Милан до сих пор интересуется украинским футболистом. Александр Зинченко может заменить в итальянском клубе Тео Эрнандеса, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

К слову. В сезоне-2024/2025 украинец провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах. В них он забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, что еще один звездный игрок сборной Украины может продолжить карьеру в Турции. Им интересуется Трабзонспор.