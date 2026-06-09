После нападения ХАМАСа на Израиль Александр публично поддержал израильтян в своих социальных сетях. Теперь он думает, что стоило изменить содержание месседжа, рассказал Зинченко в интервью ютуб-проекту "Бомбардир".

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Что рассказал Зинченко о своем посте в поддержку Израиля?

О своей реакции на начало войны на Ближнем Востоке Зинченко говорит, что "вляпался по самые уши". Тогда он на фоне видео ужасов, которые совершали боевики ХАМАС против израильского населения, перепостил изображение с надписью "I stand with Israel" – "Я поддерживаю Израиль".

Александр признается, что не разбирался детально в истории противостояния в Газе и ему просто "было жаль людей, жаль детей, которые страдали от этого насилия". Ошибкой было выбрать именно такой месседж вместо чего-то вроде "Stop war", поскольку после этого, по словам футболиста, представители арабского мира подвергли его травле, угрозам и кенселингу.

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После этой истории Зинченко больше не открывает директ в своем профиле в инстаграме, потому что там до сих пор пишут негатив в его адрес. Он напомнил, что сторис в поддержку Израиля висел на его странице всего 20 минут, после чего его пришлось удалить.

Где будет играть Зинченко в следующем сезоне?

После завершения действия полугодового контракта с Аяксом Александр Зинченко остался без клуба. На фоне приезда игрока в Украину появились слухи, что он может вернуться на родную Житомирщину и продолжить карьеру в УПЛ – в составе Полесья.

Однако инсайдеры опровергли сотрудничество футболиста сборной Украины с бронзовым призером чемпионата Украины. Среди претендентов на Александра называют также турецкие клубы.