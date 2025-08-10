Трансферные слухи вокруг Александра Зинченко не утихают. Арсенал не планирует оставлять украинского защитника в клубе на следующий сезон.

В сети появились новые детали возможного перехода Зинченко. Более того, "канониры" нашли новую команду лидеру сборной Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Il Mattino.

Кому Арсенал предложил Зинченко?

По имеющейся информации, Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Лондонский клуб предложил лидера сборной Украины действующему чемпиону Наполи.

Арсенал намеревался получить за продажу украинского футболиста 10 миллионов фунтов стерлингов. Однако желающих не нашлось, поэтому "канониры" изменили условия.

"Канониры" бесплатно отпустят Александра Зинченко. Несмотря на то, что его контракт с клубом истекает через год.

К слову. Александра Зинченко связывали со многими клубами. В частности, Вест Хэм, Фулхэм, Милан, Боруссия Дортмунд и Атлетико Мадрид.

Отметим, что Александр Зинченко в сезоне-2024/2025 сыграл за Арсенал в 23 матчах во всех турнирах. За это время украинец отметился один голом и одним ассистом.

Ранее сообщали о том, что Александр Зинченко решил продать свой ресторан, находящийся в Киеве. Заведение закрылось в начале июля 2025 года.