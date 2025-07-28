Александр и Влада Зинченко неожиданно выставили на продажу свой ресторан INCH в Киеве. Это произошло менее чем через год после его открытия, пишет 24 Канал со ссылкой на Keys Real Estate.

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За сколько Зинченко продают ресторан?

Агентство недвижимости сообщило о продаже ресторана "INCH" в столице, владельцем которого является футболист Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.

Ресторан, открыт Зинченко и его женой в июне 2024 года, уже в июле 2025-го выставили на продажу. Объект оценен в 2,5 миллиона долларов. Причины такого решения супругов пока не разглашаются.

Заведение находится в самом центре города Киев, а именно на улице Жилянской.

Напомним, что ресторан закрылся в начале июля 2025 года. Они сообщили о паузе, однако не ответили, когда она закончится.