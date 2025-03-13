Зинченко искренне высказался относительно своего будущего в Арсенале

Александр Зинченко в сезоне-2024/2025 потерял место в основном составе Арсенала. Из-за этого ходило немало слухов относительно его перехода в другой клуб еще в зимнее трансферное окно.

Однако украинец не сменил клубную прописку и начал получать игровую практику на позиции центрального полузащитника. В последнем матче "канониров" Зинченко отметился дебютным голом в Лиге чемпионов.

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Принял ли решение относительно будущего

28-летний футболист Арсенала прокомментировал ситуацию со своим будущим в лондонском клубе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hayters TV. Он заявил, что счастлив быть частью "канониров" и готов приносить пользу коллективу в любой роли.

"Честно говоря, я очень рад быть частью этого замечательного клуба и команды. Действительно радостно быть рядом с этими ребятами. Каждый раз, когда я нужен команде и главному тренеру, я – здесь. На любой позиции, где я буду нужен, я – здесь, чтобы помочь. Даже если я буду на трибунах, я постараюсь оказать максимальное влияние, подтолкнуть других, просто обнять кого-то! Я действительно рад быть здесь.

Мое будущее? Я пока что не знаю, если честно. Если бы я знал, я мог бы сказать об этом. До конца сезона еще далеко. Я думаю, что мы находимся на той самой интересной стадии сезона, когда каждая игра – финал, и никогда не знаешь, что произойдет в футболе", – сказал футболист.

Справка. Контракт Александра Зинченка с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне украинец провел 17 матчей на клубном уровне, в которых отметился одним голом.

Отметим, что следующий поединок Арсенал проведет 16 марта дома против Челси. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.