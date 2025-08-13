Совсем скоро завершится трансферное окно, а Арсенал так и не смог до сих пор найти новый клуб для Александра Зинченко. "Канониры" не намерены оставлять украинского футболиста в команде.

Однако Александр Зинченко уже определился со своим будущим. Появилась информация, где в сезоне 2025/2026 будет играть лидер сборной Украины, информирует 24 канал со ссылкой на The Athletic.

Где будет играть Зинченко в следующем сезоне?

Александр Зинченко может покинуть Арсенал этим летом. Однако украинский футболист думает над тем, чтобы остаться в лондонском клубе на сезон 2025/2026, а затем покинуть "канониров".

Контракт Зинченко с Арсеналом действует до лета 2026 года. Поэтому после завершения текущей кампании Александр может покинуть Лондон на правах свободного агента и самому выбирать варианты для продолжения карьеры.

Однако планы Арсенала и Александра Зинченко несколько отличаются. Руководство "канониров" планирует этого места продать украинского защитника, получив минимальную трансферную компенсацию.

К слову. Александр Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года. "Канониры" приобрели украинского футболиста у Манчестер Сити за 35 миллионов евро.

Ранее сообщали о том, что Александром Зинченко заинтересовался гранд турецкого футбола, который планирует осуществить трансфер футболиста в ближайшее время. Инициатором трансфера лидера сборной Украины является главный тренер команды.