Однак Олександр Зінченко вже визначився зі своїм майбутнім. З'явилась інформація, де у сезоні 2025/2026 гратиме лідер збірної України, інформує 24 канал із посиланням на The Athletic.

Де гратиме Зінченко у наступному сезоні?

Олександр Зінченко може покинути Арсенал цього літа. Проте український футболіст думає над тим, щоб залишитись у лондонському клубі на сезон 2025/2026, а потім покинути "канонірів".

Контракт Зінченка з Арсеналом діє до літа 2026 року. Тому після завершення поточної кампанії Олександр може покинути Лондон на правах вільного агента та самому обирати варіанти для продовження кар'єри.

Проте плани Арсенала та Олександра Зінченка дещо відрізняються. Керівництво "канонірів" планує цього місця продати українського захисника, отримавши мінімальну трансферну компенсацію.

До слова. Олександр Зінченко виступає за Арсенал з літа 2022 року. "Каноніри" придбали українського футболіста у Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.

Раніше повідомляли про те, що Олександром Зінченком зацікавився гранд турецького футболу, який планує здійснити трансфер футболіста найближчим часом. Ініціатором трансферу лідера збірної України є головний тренер команди.