У мережі з'явились нові деталі можливого переходу Зінченка. Ба більше, "каноніри" знайшли нову команду лідеру збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на Il Mattino.

Кому Арсенал запропонував Зінченка?

За наявною інформацією, Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Лондонський клуб запропонував лідера збірної України чинному чемпіону Наполі.

Арсенал мав наміри отримати за продаж українського футболіста 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте бажаючих не знайшлось, тому "каноніри" змінили умови.

"Каноніри" безкоштовно відпустять Олександра Зінченка. Не дивлячись на те, що його контракт з клубом спливає через рік.

До слова. Олександра Зінченка пов'язували з багатьма клубами. Зокрема, Вест Хем, Фулхем, Мілан, Боруссія Дортмунд і Атлетіко Мадрид.

Відзначимо, що Олександр Зінченко у сезоні-2024/2025 зіграв за Арсенал у 23 матчах в усіх турнірах. За цей час українець відзначився один голом і одним асистом.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Зінченко вирішив продати свій ресторан, що розташований у Києві. Заклад закрився на початку липня 2025 року.