Карьера под угрозой: лидер сборной Украины вылетел на полгода после ужасной травмы за Аякс
- Александр Зинченко получил тяжелую травму колена в матче за Аякс и выбыл из игры до конца сезона, что угрожает его карьере и участия в международных матчах.
- Травмы преследуют Зинченко в течение его карьеры, нанося значительные препятствия как в клубных, так и международных выступлениях.
Сборная Украины по футболу потеряла одного из лидеров перед решающими матчами отбора на чемпионат мира. Команде Реброва не поможет Александр Зинченко.
Футболист получил тяжелую травму уже в первом матче в основе за Аякс. По информации официального сайта амстердамского клуба, Зинченко выбыл из игры до конца текущего сезона.
Как травмировался Зинченко?
Защитник получил серьезное повреждение колена в матче против Фортуна Ситтард – это произошло уже через несколько минут после начала игры. Зинченко сразу заменили, а обследование подтвердило: нужна операция и длительное восстановление.
По данным The Sun, восстановление продлится примерно 6-7 месяцев, поэтому сезон-2025/26 для украинца завершен.
Особенно болезненно, что это был домашний дебют за Аякс – Фактически вся его новая страница карьеры оборвалась за считанные минуты.
Удар по сборной Украины и будущему игрока
Переход в нидерландский клуб должен был помочь Зинченко набрать форму перед международными матчами, но теперь он пропустит и поединки плей-офф квалификации ЧМ.
Футболист присоединился к амстердамцам в феврале 2026 года после выступлений за Арсенал и короткой аренды, однако из-за травмы его будущее в клубе оказалось под вопросом.
Для 29-летнего украинца это один из самых тяжелых моментов в карьере – он теряет шанс закрепиться в новой команде и может остаться без большого турнира со сборной.
Травматичность Зинченко
- Травмы преследовали Зинченко еще во время английского этапа карьеры. Футболисту пришлось пропускать значительные отрезки как в составе Арсенала, так и в Ноттингеме.
- Из-за травм Александр пропустил львиную долю осенних матчей сборной, сыграв лишь в неудачных поединках с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1).
- Контракт Зинченко с Аяксом рассчитан до конца нынешнего сезона.