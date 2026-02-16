Карьера под угрозой: лидер сборной Украины вылетел на полгода после ужасной травмы за Аякс

Сборная Украины по футболу потеряла одного из лидеров перед решающими матчами отбора на чемпионат мира. Команде Реброва не поможет Александр Зинченко.

Футболист получил тяжелую травму уже в первом матче в основе за Аякс. По информации официального сайта амстердамского клуба, Зинченко выбыл из игры до конца текущего сезона.

Смотрите также Конфликтовал с Ребровым и забивал на Евро-2020: интересные факты биографии Зинченко

Как травмировался Зинченко?

Защитник получил серьезное повреждение колена в матче против Фортуна Ситтард – это произошло уже через несколько минут после начала игры. Зинченко сразу заменили, а обследование подтвердило: нужна операция и длительное восстановление.

По данным The Sun, восстановление продлится примерно 6-7 месяцев, поэтому сезон-2025/26 для украинца завершен.

Особенно болезненно, что это был домашний дебют за Аякс – Фактически вся его новая страница карьеры оборвалась за считанные минуты.

Удар по сборной Украины и будущему игрока

Переход в нидерландский клуб должен был помочь Зинченко набрать форму перед международными матчами, но теперь он пропустит и поединки плей-офф квалификации ЧМ.

Футболист присоединился к амстердамцам в феврале 2026 года после выступлений за Арсенал и короткой аренды, однако из-за травмы его будущее в клубе оказалось под вопросом.

Для 29-летнего украинца это один из самых тяжелых моментов в карьере – он теряет шанс закрепиться в новой команде и может остаться без большого турнира со сборной.

Травматичность Зинченко