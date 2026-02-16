Укр Рус
Кар'єра під загрозою: лідер збірної України вилетів на пів року після жахливої травми за Аякс
16 лютого, 19:31
Кар'єра під загрозою: лідер збірної України вилетів на пів року після жахливої травми за Аякс

Микола Брежицький
Основні тези
  • Олександр Зінченко зазнав важкої травми коліна у матчі за Аякс і вибув з гри до кінця сезону, що загрожує його кар'єрі та участі у міжнародних матчах.
  • Травми переслідують Зінченка протягом його кар'єри, завдаючи значних перешкод як у клубних, так і міжнародних виступах.

Збірна України з футболу втратила одного з лідерів перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу. Команді Реброва не допоможе Олександр Зінченко.

Футболіст зазнав важкої травми вже у першому матчі в основі за Аякс. За інформацією офіційного сайту амстердамського клубу, Зінченко вибув з гри до кінця поточного сезону.

Як травмувався Зінченко?

Захисник отримав серйозне пошкодження коліна у матчі проти Фортуна Сіттард – це сталося вже через кілька хвилин після початку гри. Зінченка одразу замінили, а обстеження підтвердило: потрібна операція і тривале відновлення.

За даними The Sun, відновлення триватиме приблизно 6-7 місяців, тому сезон-2025/26 для українця завершено.

Особливо болісно, що це був домашній дебют за Аякс – фактично вся його нова сторінка кар’єри обірвалася за лічені хвилини.

Удар по збірній України і майбутньому гравця

Перехід до нідерландського клубу мав допомогти Зінченку набрати форму перед міжнародними матчами, але тепер він пропустить і поєдинки плей-оф кваліфікації ЧС.

Футболіст приєднався до амстердамців у лютому 2026 року після виступів за Арсенал та короткої оренди, однак через травму його майбутнє у клубі опинилося під питанням.

Для 29-річного українця це один із найважчих моментів у кар'єрі – він втрачає шанс закріпитися у новій команді і може залишитися без великого турніру зі збірною.

Травматичність Зінченка

  • Травми переслідували Зінченка ще під час англійського етапу кар'єри. Футболісту довелося пропускати значні відрізки як у складі Арсеналу, так і у Ноттінгемі.
  • Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).
  • Контракт Зінченка з Аяксом розрахований до кінця нинішнього сезону.