23 января, 20:28
Арсенал выгоняет Зинченко: где будет играть футболист сборной Украины

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Александр Зинченко не смог перезапустить карьеру в АПЛ во время аренды в Ноттингем.
  • Ему придется возвращаться в другой европейский чемпионат.

Александр Зинченко не смог перезапустить карьеру в АПЛ во время аренды в Ноттингем. Теперь ему придется возвращаться в другой европейский чемпионат.

Лондонский Арсенал во время зимнего трансферного окна намерен расчистить зарплатную ведомость. Трое игроков, включая Зинченко, не входят в дальнейшие планы клуба, пишет Mercatofootanglais.

Куда переходит Александр Зинченко?

Арсенал уже успел договориться об аренде Итана Нванери в Марсель, а также предварительно согласовать переход Кристиана Ньоргора в амстердамский Аякс.

Туда же, в состав клуба из столицы Нидерландов, отправится и Зинченко. Сперва планировалось, что Аякс арендует футболиста у "канониров". Но поскольку осталось всего полгода до завершения контракта Александра с лондонцами, клуб считает приоритетной продажу хотя бы за какую-то сумму.

Медосмотр украинца в Аяксе должен был состояться во вторник, однако был отложен. Ожидается, что это произойдет совсем скоро.

Когда Зинченко уже выступал в Эредивизии?

  • Чемпионат Нидерландов не является для украинца чем-то новым.
  • В 2016-2017 годах, по данным Transfermarkt, он был в составе ПСВ и провел за команду из Эйндховена 17 матчей, из которых четыре в Лиге чемпионов. Голов не забивал, однако отметился 4 ассистами.
  • На фоне слухов об Аяксе Александр избавился в своем инстаграме от упоминаний о том периоде карьеры, удалив все, связанное с ПСВ.