Три европейских клуба заинтересовались Зинченко: в одном из них играет россиянин

Александр Зинченко в сезоне 2024/2025 потерял доверие Микеля Артеты и выпал из обоймы Арсенала. Поэтому, вероятно, украинский защитник покинет "канониров" летом этого года.

Лондонцы получил достойное предложение, чтобы продать лидера сборной Украины. Сразу три европейских клуба претендуют на Александра Зинченко, сообщает 24 канал со ссылкой на NowArsenal.

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Кого заинтересовал Зинченко

Арсенал получил предложение в 30 миллионов евро за Александра Зинченко. Поэтому "канониры" готовы отпустить украинского футболиста.

Зинченко может остаться в Англии, перейдя в Ньюкасл Юнайтед. На Александра также претендует мюнхенская Бавария и французское Монако, в котором выступает россиянин Александр Головин.

К слову. Александр Зинченко перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году. "Канониры" заплатили за украинского защитника 35 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Александр Зинченко сыграл в 23 матчах за Арсенал во всех турнирах. За это время украинский защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.